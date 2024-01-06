Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 237 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ağrı ile Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 125 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 108, Ardahan'da ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

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