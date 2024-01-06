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        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 237 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ağrı ile Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:20
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        Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 237 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Ağrı ile Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 125 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 108, Ardahan'da ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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