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        Ağrı'da vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çeken 3 kişi tutuklandı

        Ağrı'da bir kafede bilişim sistemleri üzerinden vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:13
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        Ağrı'da vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çeken 3 kişi tutuklandı
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        Ağrı'da bir kafede bilişim sistemleri üzerinden vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan bir kafede bilişim sistemleri üzerinden vatandaşların bilgisi olmadan adlarına kredi çektiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.B, E.Y. ve B.F, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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