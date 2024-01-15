Ağrı'daki okullarda Filistin için kermes düzenleniyor

Ağrı'daki okullarda, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayanlar yararına kermes düzenleniyor.

İl merkezi ve ilçelerde, geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere çok sayıda kermes gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda evlerde velilerce hazırlanan yemek, tatlı ve çeşitli ürünler, okullardaki stantlarda satılıyor.

Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kermese, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de katıldı.

Stantları gezip öğrencilerle sohbet eden Kökrek ve beraberindekiler bağışta bulundu.

Okullardaki etkinliklerden elde edilen gelir, yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, AA muhabirine, karne öncesi "Dönem Sonu Faaliyet Haftası"nda kermes ve çeşitli etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kökrek, "İl genelinde 950 okulda 140 bin öğrencimizle bu kermesleri düzenliyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz Filistin ile Gazze'de yaşayanlar için kermes düzenliyor. Sağlanan gelir hayır olarak Gazze'ye gidiyor. İnşallah oradaki zulüm bir an önce sona erer. Filistin ve Gazze özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz." dedi.