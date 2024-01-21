Karlı kaplı Ağrı'da besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını derede karşılıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kış şartlarının çetin geçtiği Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını derelerde gideriyor.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Aşağıkent köyündeki besiciler, yaz aylarında merada otlattıkları hayvanlarının bakımını kışın ahırda yapıyor.

Zorlu coğrafya ve kış şartlarıyla mücadele eden köylüler, hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor. Hayvanlarının her türlü ihtiyacını gidermek için günün erken saatlerinde uyanıp işe koyulan besiciler, ahırdaki büyükbaş hayvanlara ot, yem ve saman vererek mesailerine başlıyor.

Soğuk havalarda ve tipi olan günlerde işleri daha da zorlaşan besiciler, günün büyük bir bölümünde hayvanlarının bakımını yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bölgede tüm zorluklara göğüs geren köylüler, hayvanlarının su ihtiyacını ise köy yakınındaki dereden karşılıyor.

Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu bölgede köylüler gözetiminde ahırdan çıkarılarak karla kaplı arazide yaklaşık 200 metre yürütülen hayvanlar, derede su ihtiyaçları giderildikten sonra dönüşe geçiyor.

Besici Kasım Yeşbek, AA muhabirine, bölgede iklim şartlarının çok zor olduğunu söyledi.

Köylerinin yüksek rakımda bulunduğunu, bu nedenle de kış mevsiminde daha fazla kar aldığını belirten Yeşbek, "Burada 6 ay boyunca karın altında yaşamımızı sürdürüyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sabah erken uyanıp ahırı temizliyoruz ve sonrasında hayvanlara ot, saman ve yem veriyoruz." dedi.

Su ihtiyaçlarını karşılamak için de hayvanları ahırdan çıkararak dereye götürdüklerini anlatan Yeşbek, şöyle konuştu:

"İkindi vakti hayvanlarımızı su vermek için dereye getiriyoruz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Ahırda hayvanlara tek tek su vermek daha zor oluyor ve hayvanlar rahat durmuyor. Biz de hayvanları dereye getiriyoruz. Tipi ve kar çok olunca mecburen hayvanlara ahırda su veriyoruz."

Mustafa Özbek de köyde yaklaşık bir metre kar olduğunu, yaz aylarına kadar her gün hayvanları dereye getirip su ihtiyaçlarını giderdiklerini anlattı.

Metin Kana da işlerini severek yaptıklarını belirterek, "Benim evimle dere arasında yaklaşık 200 metre mesafe var. Hayvanlarımızın su ihtiyacını dereden gideriyoruz. Sabah erken işe başlıyoruz ara ara dinlenip gün boyu hayvanlarımızla ilgileniyoruz." diye konuştu.