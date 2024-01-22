AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Aydın, kentte coşkuyla karşılandı AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Salih Aydın, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkunla karşılandı.

AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Salih Aydın, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkunla karşılandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ile Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelen Aydın, partililerce çiçekler ve davul zurnayla karşılandı.

Daha sonra konvoy eşliğinde Eski Van Caddesi'ne geçerek burada vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Ağrı'nın önceki belediye başkanlarına teşekkür eden ve kentin daha fazla hizmet alacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediyecilik bir gönül işidir, aşk işidir, bir dert işidir. Gerçekten derdiniz ve memleketinize sevdanız varsa o zaman bu memlekete hizmet edersiniz. Biz bu yola çıkarken memleketin bütün dertleriyle dertlendiğimizi söylemiştik. Biz bu memleketi terk etmedik. Üniversite eğitimi hariç yaşamımın tamamı Ağrı'da ve sizlerle geçti."

Aydın, herkese eşit davranıp şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet odaklı çalışma yürüteceklerini anlattı.

Milletvekili Kilerci yaptığı konuşmada Aydın'a destek istedi.

Programa Belediye Başkanı Metin Karadoğan, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.