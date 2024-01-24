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        Ağrı-Van kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ağrı-Van kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:40
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        Ağrı-Van kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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        Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ağrı-Van kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Ağrı-Van kara yolunun Çaldıran-Tendürek arası ulaşıma kapatıldı.

        Yolda kalan vatandaşlardan Ahmet Atilla, AA muhabirine, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Van'dan Kars'a giderken kar ve tipi nedeniyle yolun kapalı olduğunu gördük. Şu anda Karayolları ekiplerinin yolu açmasını bekliyoruz." dedi.

        Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yolda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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