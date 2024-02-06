Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'daki öğrenciler depremzede çocuklara oyuncak gönderdi

        Ağrı'daki okullarda eğitim gören öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara oyuncak gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'daki öğrenciler depremzede çocuklara oyuncak gönderdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'daki okullarda eğitim gören öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara oyuncak gönderdi.

        Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okullar ile depremlerde en çok yıkım ve can kaybının olduğu illerden Hatay'daki okulların "kardeş okul" olması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda kentteki öğrencilerin, Hatay'daki çocuklara oyuncak gönderip dayanışma göstermesi amacıyla "Kardeşim Seni Unutmadık" projesi hayata geçirildi.

        İbrahim Çeçen İlkokulunda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, öğrencilerle toplanan oyuncakları kolilere yerleştirdi.

        Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Depremin olduğu ilk günlerde Osmaniye'de "Koordinatör Vali" olarak görev yaptığını hatırlatan Koç, şöyle konuştu:

        "Acılara, umutlara, sevinçlere ve zaman zaman hüzünlere tanık olduk. Bizi orada umutlandıran ve şevkimizi artıran en önemli hususlardan bir tanesi, asrın felaketi olarak nitelediğimiz deprem afetini bu millet, 7'den 70'e her kesimden bütün farklılıkları bir kenara bırakarak devletimizin kurumlarıyla ve dünyadan da gelen bütün yardımlarla asrın dayanışmasına çevirdiler."

        Koç, deprem sürecinde devlet ve milletin el ele vererek bölgeye her türlü yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığını anlattı.

        Devletin kısa sürede kalıcı konutları depremzedelere teslim etmeye başladığını anımsatan Koç, şöyle devam etti:

        "Çocuklarımız arasında geleceğe umut ve heyecanla bakmamıza vesile olan yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki minik kalplerimizin kendileri gibi deprem bölgesinde zor şartlarda eğitimlerine devam etmek isteyen arkadaşları var. Öğrencilerin bu bilinçten ayrılmamaları, yavrularımızın yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmek amacıyla proje gerçekleştiriyoruz."

        Proje kapsamında Hatay'daki okullar ile Ağrı'daki okulların kardeş okul olacağını aktaran Koç, "Öğrencilerimizi minicik elleriyle oradaki kardeşlerine ulaştırılmak üzere bir nebze de olsa onların mutlu olmalarını sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla kendilerinin temin ettiği bu oyuncakları paketlediler. Oradaki arkadaşlarına ulaştırılmak üzere yola çıkaracaklar. Biz öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Allah bir daha bu memlekete böyle bir afet yaşatmasın." diye konuştu.

        Öğrencilerden Tenzile Yılmaz da arkadaşlarına oyuncak gönderdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
        Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
        Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılıyor
        Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılıyor
        Ağrı'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da gönüllü öğretmenler kırsalda yaşayan öğrencileri üniversite sınavın...
        Ağrı'da gönüllü öğretmenler kırsalda yaşayan öğrencileri üniversite sınavın...
        Ağrı'da yetim çocuklar Küpkıran Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlendi
        Ağrı'da yetim çocuklar Küpkıran Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlendi
        Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bırakıldı
        Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bırakıldı