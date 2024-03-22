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        Ağrı'da 71 altın sikke ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 71 altın sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:22
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        Ağrı'da 71 altın sikke ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 71 altın sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Doğubayazıt'ta tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 71 altın sikke ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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