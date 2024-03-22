Ağrı'da 71 altın sikke ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 71 altın sikke ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 71 altın sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Doğubayazıt'ta tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 71 altın sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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