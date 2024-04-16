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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 23 kilo 646 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde 23 kilo 646 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:46
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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 23 kilo 646 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde 23 kilo 646 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli gümrük sahası içerisinde bir tırda arama yaptı.

        Aramada poşetlere sarılı 14 paket içerisinde 17 kilo 602 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, gümrük sahasında başka bir tırda yaptıkları aramada ise bir bidon içerisine saklanmış 6 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Gümrük sahasında yapılan kontrollerde 2 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara da ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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