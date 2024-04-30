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        Ağrı'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Ağrı'da 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:42
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        Ağrı'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Ağrı'da 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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