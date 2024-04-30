Ağrı'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Ağrı'da 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağrı'da 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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