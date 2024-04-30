Ağrı'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Ağrı'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı
Ağrı'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tutak ilçesinde yürütülen devriye faaliyeti sırasında bitkin halde yaralı bir şahine rastladı.
Ekiplerin bilgi vermesi üzerine yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Yırtıcı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.
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