Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

        Ağrı'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tutak ilçesinde yürütülen devriye faaliyeti sırasında bitkin halde yaralı bir şahine rastladı.

        Ekiplerin bilgi vermesi üzerine yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yırtıcı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Ağrı'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" başladı
        Ağrı'da "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" başladı
        Trabzonspor, Patnoslu Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusuna kayıtsız kalmadı
        Trabzonspor, Patnoslu Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusuna kayıtsız kalmadı
        Ağrı'da, Tük Kızılay "Çocuk Festivali" etkinliği düzenledi
        Ağrı'da, Tük Kızılay "Çocuk Festivali" etkinliği düzenledi
        Koyunlar, kuzularıyla buluştu
        Koyunlar, kuzularıyla buluştu