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        Ağrı'da metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasında

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:12
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        Ağrı'da metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasında
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında meydana gelen metrelerce yükseklikteki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Gültepe ile Karaca köyleri arasındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi.

        Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen metrelerce yükseklikteki hortum, arazide yaşandığı için herhangi bir hasara yol açmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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