Ağrı'da göçerlerin koyun ve kuzu sesleriyle yankılanan zorlu yayla yolculuğu başladı

ABDULLAH SÖYLEMEZ / MUHAMMET ALİ ATEŞ - Havaların ısınmasıyla göçerler, binlerce küçükbaş hayvanını Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylalarına götürmek için günler süren zorlu yolculuğa başladı.

Her yıl Iğdır ve Bitlis başta olmak üzere çevre illerden besicilerin yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için getirdiği Ağrı'daki yüksek rakımlı yaylalarda, havaların ısınmasıyla karlar da eriyor.

Iğdır'da yaşayan göçerler, doğanın canlanmaya başladığı Ağrı'nın yaylalarına küçükbaş hayvan sürülerini getirmek için hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

Hayvan sürüleriyle Balık Gölü mevkisini kullanarak zorlu coğrafya şartlarında gece gündüz demeden ilerleyip Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumlubucak köyüne ulaşan göçerler, dinlene dinlene zorlu yolculuklarına devam ediyor. Havaların sıcak olduğu saatlerde hayvanlarını dinlendirip derelerde su ihtiyacını karşılayan göçerler, daha sonra gidecekleri yüksek rakımlı yaylalara ulaşmak için yeniden yola koyuluyor. Yaz aylarını zengin bitkisi örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarda geçirecek göçerler, her türlü bakımını yaptıkları hayvanlarını sonbahara doğru havaların serinlemeye başlamasıyla memleketlerine götürecek.