Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelendikleri 3 kişide üst araması yaptı.

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