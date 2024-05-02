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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:42
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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelendikleri 3 kişide üst araması yaptı.

        Üzerlerinde 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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