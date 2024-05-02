Ağrı'da meyve çeşitliliğin artırılması amacıyla çiftçilere 28 bin 800 fidan dağıtıldı

Ağrı'da meyve üretim alanlarının arttırılması amacıyla "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 240 çiftçiye 28 bin 800 meyve fidanı dağıtıldı.

Valilik koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında kentte çiftçilere yüzde 75 hibeyle meyve ağacı dağıtılması için Çiftçi Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, tarımın çok önemli ve stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan tahıl krizinin, tarımın ne kadar önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkardığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş oldu. Oradaki tahıllar dünyanın değişik yerlerine gönderilemedi ve dünyanın belli bir bölümü neredeyse açlıkla karşı karşıya kalacaktı. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman bir inisiyatif kullandı ve o problemi giderdi. Tarımın Türkiye açısından ne kadar stratejik bir sektör olduğunu anlatmak adına bunu ifade ettim."