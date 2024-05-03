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        Ağrı'da evden altın ve para bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, konut sahipleri düğüne giden bir evden içindeki 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ile para bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:19
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        Ağrı'da evden altın ve para bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, konut sahipleri düğüne giden bir evden içindeki 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ile para bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İlçede düğün davetine giden bir ailenin evinden, içerisinde altın ve para bulunan 150 kilogramlık çelik kasa çalındı.

        Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracı tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli H.G. ile B.A'yı gözaltına aldı.

        Çalınan kasa bir ikamete ait hayvan gübresinin içerisinden çıkarılarak içerisinde bulunan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve paralarla sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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