Ağrı'da evden altın ve para bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, konut sahipleri düğüne giden bir evden içindeki 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ile para bulunan çelik kasayı çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçede düğün davetine giden bir ailenin evinden, içerisinde altın ve para bulunan 150 kilogramlık çelik kasa çalındı.

Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracı tespit etti.