Ağrı'da doğada yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verilmesinin ardından yaralı leylek bulunduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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