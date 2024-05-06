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        Kardan kapalı yolların açılmasıyla aylar sonra köylerine dönüyorlar

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde zorlu coğrafya şartları nedeniyle kışın ulaşımın sağlanamadığı Balık Gölü çevresinde bulunan köylerin sakinleri, yolun ulaşıma açılmasıyla kışı geçirdikleri kentlerden köylerine dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:21
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        Kardan kapalı yolların açılmasıyla aylar sonra köylerine dönüyorlar
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde zorlu coğrafya şartları nedeniyle kışın ulaşımın sağlanamadığı Balık Gölü çevresinde bulunan köylerin sakinleri, yolun ulaşıma açılmasıyla kışı geçirdikleri kentlerden köylerine dönmeye başladı.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği Taşlıçay'a bağlı, 2 bin 200 rakımın üzerindeki Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesine, olumsuz hava koşulları nedeniyle kış boyunca ulaşım sağlanamıyor.

        Aralık ayından nisana kadarki dönemi kent merkezi ve çevre illerde geçirenlerin köylerine dönebilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbaharda yoğun karla mücadele çalışması yürüttü.

        Dozer ve greyderlerle metrelerce karla mücadele eden ekipler, 11 günlük zorlu çalışmayla güzergahtaki son köy olan Adakent'in yolunu da ulaşıma açtı.

        Ekiplerin, dozerin boyunu aşan kardaki çalışmalarını tamamlamasının ardından vatandaşlar araçlarıyla köylerine dönmeye başladı.

        - "Kar bazı yerlerde 5, bazı yerlerde de 15 metreyi buluyor"

        Köylülerden Ali Artan, AA muhabirine, kar kalınlığının bölgede kış mevsiminin nasıl zorlu geçtiğini gözler önüne serdiğini söyledi.

        Sonbahara kadar köyde kalıp hayvanlarının bakımını yapacaklarını ifade eden Artan, şöyle konuştu:

        "Bu bölgede kış çok zor geçiyor. Kar kalınlığı bazı yerlerde 5, bazı yerlerde de 15 metreyi buluyor. Biz kışın Iğdır'a gidiyoruz, yazın da köyümüze dönüyoruz. Allah devletten razı olsun, yollarımız açıldı. Biz de yolda ekiplere rastladık ve şimdi köyümüze gidiyoruz. Havalar da soğuk. Kar ve yağmur da yağabilir, sonuçta mayıs ayındayız. Her sene bu zamanlar geliyoruz. Bu sene bahar da geç geldi."

        Yöre sakinlerinden Mehmet Faruk Mengi de kamyonla köye hayvan getirdiklerini anlattı.

        Halkın köylerine dönmeye başladığını dile getiren Mengi, "Bu sene bu kadar fazla kar görmek bana sürpriz oldu. Her sene bu kadar fazla kar yoktu. Ekipler yolu açarken biz de onlara denk geldik. Allah razı olsun, yolumuzu açtılar. Biz Iğdır'da tişörtle geziyoruz ama buraya geldik mont giyiyorum. Balık Gölü'nün havasına ve karına baktım, şaştım kaldım. Yolu açtıkları için İl Özel İdaresine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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