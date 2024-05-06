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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:20
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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İlçe merkezinde önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan M.Ö, M.B. ve H.K, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalenin ardından yaralılardan H.K. ile M.B. Ağrı'ya, durumu ağır olan M.Ö. ise Erzurum'a sevk edildi.

        Kavgaya karıştıkları belirlenen İ.Ö. ile M.K, polis ekiplerine gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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