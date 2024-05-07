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        Ağrı'da yayla yolundaki göçerler sürüleriyle kara yakalandı

        Havaların ısınmaya başlamasıyla bir süre önce yola koyulan göçerler, küçükbaş hayvan sürüleriyle Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan yüksek rakımlı Sinek Yaylası'nda kar yağışına yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:03
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        Ağrı'da yayla yolundaki göçerler sürüleriyle kara yakalandı
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        Havaların ısınmaya başlamasıyla bir süre önce yola koyulan göçerler, küçükbaş hayvan sürüleriyle Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan yüksek rakımlı Sinek Yaylası'nda kar yağışına yakalandı.

        Nisan ayında havaların sıcak geçtiği kentin yaylalarına çıkmaya başlayan göçerlerin küçükbaş hayvanlarıyla zorlu yolculukları devam ediyor.

        Iğdır'dan yola çıkarak 2241 rakımlı Balık Gölü güzergahı üzerinden yolcuklarını sürdüren göçerler, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Sinek Yaylası'na ulaştı.

        Yüksek rakımlı bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanlarını dinlendirerek yolculuklarına devam eden göçerler, bölgede etkili olan kar yağışına yakalandı.

        Hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşayan göçerler, burada bir süre bekledikten sonra sürüleriyle başka yaylaya ulaşmak için yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

        Göçerler ve hayvanlarının karla kaplı arazideki zorlu yolculuğu, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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