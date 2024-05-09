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        Ağrı'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:09
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        Ağrı'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Metin T. idaresindeki 65 ARK 797 plakalı otomobil, ilçe merkezinde Yavuz Selim İlkokulu mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kullanılamaz hale gelen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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