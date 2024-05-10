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        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:59
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        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sırasında bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin eşyaları ile üzerilerinde arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Bir tırın dorsesinde de 107 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, başka bir araçta yaptığı aramada ise 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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