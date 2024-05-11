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        Ağrı'nın yükseklerinde kış, düzlüklerinde bahar yaşanıyor

        Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları etkisini sürdürürken düzlük alanlarda da bahar çiçekleri açmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:18
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        Ağrı'nın yükseklerinde kış, düzlüklerinde bahar yaşanıyor
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        Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları etkisini sürdürürken düzlük alanlarda da bahar çiçekleri açmaya başladı.

        Kış mevsimlerinin çetin geçtiği kentte, dağlık ve yüksek kesimlerdeki bölgelerde karlar henüz erimedi.

        Son günlerde de etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla dağlarda adeta kış mevsimi yaşanıyor. Kentin düzlük kesimlerinde de ilkbahar yağışlarıyla canlanan doğada bitkiler ve çiçekler açmaya başladı.

        İki mevsimin bir arada yaşandığı kentin yaz ve kış manzaraları dron ile görüntülendi.

        - "2 mevsimi bir arada yaşıyoruz"

        Yazıcı Barajı yakınlarında çay bahçesi işleten Yasin Bozacı, AA muhabirine, bu sene nisan ayı çok sıcak geçtiği için sezonu erken açtıklarını söyledi.

        Mayıs ayının yağmurlu ve güzel geçtiğini belirten Bozacı, "Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar var. 2 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz yer ovada olduğu için bahar hakim. Her tarafta rengarenk çiçekler açmaya başladı. Burada çardaklarımız mevcut gelen aileler rahat bir ortamda dinleniyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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