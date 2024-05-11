Ağrı'nın yükseklerinde kış, düzlüklerinde bahar yaşanıyor

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları etkisini sürdürürken düzlük alanlarda da bahar çiçekleri açmaya başladı.

Kış mevsimlerinin çetin geçtiği kentte, dağlık ve yüksek kesimlerdeki bölgelerde karlar henüz erimedi.

Son günlerde de etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla dağlarda adeta kış mevsimi yaşanıyor. Kentin düzlük kesimlerinde de ilkbahar yağışlarıyla canlanan doğada bitkiler ve çiçekler açmaya başladı.

İki mevsimin bir arada yaşandığı kentin yaz ve kış manzaraları dron ile görüntülendi.