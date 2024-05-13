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        Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:08
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        Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        V.Y'nin kullandığı 64 ACF 154 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkisinde C.Ü. yönetimindeki 23 AAR 621 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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