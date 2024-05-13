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        Ağrı'da doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

        Ağrı'da jandarma ekiplerince doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:44
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        Ağrı'da doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
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        Ağrı'da jandarma ekiplerince doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, il merkezine bağlı Aşkale köyünde gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti sırasında bitkin halde yaralı bir baykuşa rastladı.

        Yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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