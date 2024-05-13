Ağrı'da doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, il merkezine bağlı Aşkale köyünde gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti sırasında bitkin halde yaralı bir baykuşa rastladı.

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