Kış ve ilkbahar yağışları Ağrı'daki barajların su seviyesini yükseltti

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'da kış ve ilkbahar yağışları barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü verilerine göre, Ağrı'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan iki barajdan Patnos Barajı'nda geçen yıl mayıs ayında yüzde 53 olan doluluk bu yıl yüzde 82'ye, Yazıcı Barajı'nda ise yüzde 76'dan yüzde 85'e çıktı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle Ağrı'nın 30 yıllık yağış oranını ele aldıklarını söyledi.

Ağrı'da kış ve ilkbahar aylarında yağış ne kadar fazla olursa hem su kaynaklarının hem de tarımın bu durumdan olumlu etkileneceğini belirten Kayserili, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın 1993 ile 2023 arasındaki 30 yılı kapsayan süreci genel anlamda değerlendirdiğimizde, iklim verileri açısından yağış başlığını ele alacak olursak ortalama 496,7 milimetrelik bir yağış değeri var. 2023 yılı verilerine baktığımızda 522,9 milimetrelik bir yağış değeri karşımıza çıkıyor. Yani bu da Ağrı'nın geçen yıl 30 yıllık yağış ortalamasının üzerinde bir yağış aldığı karşımıza çıkıyor. 2023 yılında zaten gözlemlerimize de baktığımızda yeterli miktarda yağış olduğu gerçeği görüyorduk."