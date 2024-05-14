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        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:04
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        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Muzaffer A. idaresindeki 34 TF 7814 plakalı otomobil, Taşlıçay-Ağrı kara yolunda Osman T’nin kullandığı 51 ACV hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Berfin T, Hakan Ö. ile Lokman A. yaralandı.

        Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda kaza yapan 2 aracın çekiciyle kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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