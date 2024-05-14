Ağrı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Berfin T, Hakan Ö. ile Lokman A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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