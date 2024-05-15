Ağrı'da yakalanan 5 zanlının midesinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı

Şüphelilerin midelerine yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarılan kapsüllerde 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polislerce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilere çekilen röntgende midelerinde kapsül halinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında durdurdukları İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.S ve S.S'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

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