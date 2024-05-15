Ağrı'da yakalanan 5 zanlının midesinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
Ağrı'da, İran uyruklu 5 zanlının midesinde 3 kilo 742 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'da, İran uyruklu 5 zanlının midesinde 3 kilo 742 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında durdurdukları İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.S ve S.S'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polislerce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilere çekilen röntgende midelerinde kapsül halinde uyuşturucu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin midelerine yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarılan kapsüllerde 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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