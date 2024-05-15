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        Lise öğrencileri Ağrı'daki teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi

        Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'daki lise öğrencileri, tasarım ve yazılımı kendilerine ait olan robotlarla teknoloji yarışması parkurunda yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:45
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        Lise öğrencileri Ağrı'daki teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi
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        Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'daki lise öğrencileri, tasarım ve yazılımı kendilerine ait olan robotlarla teknoloji yarışması parkurunda yarıştı.

        Ağrı Valiliği, Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, farkındalığın artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın finali için Kapalı Spor Salonu'nda program düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'tan aralık ayında ön elemeye katılan 139 öğrenciden finale kalan 20'si katıldı.

        Beşer takımın bulunduğu 4 gruptaki öğrenciler, tasarım ve yazılımı kendilerine ait olan robotlarla belirlenen parkurun başlangıç noktasından bitiş noktasına en erken sürede ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

        Gruplarında birinci olan 4 lise takımı, daha sonra kendi aralarında birinci olmak için yarıştı.

        Yarışmada, Iğdır Bilim Sanat Merkezi 1'inci, Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 3'üncü ve Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.

        İlk 3'e giren takıma para ödülü, kupa ve madalya verildi.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, bu sene ikincisini düzenledikleri "Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nda gençlere eşsiz bir teknoloji serüvenini yaşattıklarını söyledi.

        Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve emeği geçenlere teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

        "Teknoloji, günümüzün en önemli dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Her geçen gün değişen ve gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilmenin yolu, teknolojiye olan yatırımlardan ve bu alandaki gelişmelerden geçmektedir. Devletimiz, teknoloji altyapısına bu noktada büyük önem vermekte ve yaptığı yatırımlarla güçlü adımlar atmaktadır. Yapılan büyük yatırımlarından olan, güçlü ve kararlı bir vizyon doğrultusunda oluşturulmuş, ülkemizin teknolojik gelişmişliğinin teminatı Milli Teknoloji Hamlesi bu yatırımların yegane örneğidir."

        Gençlerin yapılan yatırımlarla ülkenin geleceğine yön vereceğini belirten Koç, "Bugün burada, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan pırıl pırıl gençlerimizin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini kullanarak büyük emeklerle tasarladıkları teknolojik ürünleri görüyoruz. Bu yarışmada, evlatlarımız bir yandan yenilikçi fikirlerle yeteneklerini sergiliyorlar bir yandan ekip ruhunu, takım çalışmasını öğreniyorlar bir yandan da birlikte bir şey başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar." diye konuştu.

        - Yarışmaya katılan öğrenciler İstanbul'da Boğaz turu yapacak

        Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanı Adem Atmaca, yarışmaya katılan tüm öğrencileri İstanbul'a Boğaz turuna götüreceklerini anlattı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de ülkenin kalkınması ve refahı için üretim olması gerektiğini ve öğrencilerin de çok güzel işlere imza attığını söyledi.

        Programa, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, kaymakamlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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