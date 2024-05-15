Lise öğrencileri Ağrı'daki teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi

Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'daki lise öğrencileri, tasarım ve yazılımı kendilerine ait olan robotlarla teknoloji yarışması parkurunda yarıştı.

Ağrı Valiliği, Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, farkındalığın artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın finali için Kapalı Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'tan aralık ayında ön elemeye katılan 139 öğrenciden finale kalan 20'si katıldı.

Beşer takımın bulunduğu 4 gruptaki öğrenciler, tasarım ve yazılımı kendilerine ait olan robotlarla belirlenen parkurun başlangıç noktasından bitiş noktasına en erken sürede ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Gruplarında birinci olan 4 lise takımı, daha sonra kendi aralarında birinci olmak için yarıştı.

Yarışmada, Iğdır Bilim Sanat Merkezi 1'inci, Iğdır Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 3'üncü ve Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.