Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı kişi ağır yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı kişi ağır yaralandı.
A.A. idaresindeki ambulans, Eleşkirt Otogar Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye çarptı.
Yaya, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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