Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı

Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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