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        Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:44
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        Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı kişi ağır yaralandı.

        A.A. idaresindeki ambulans, Eleşkirt Otogar Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye çarptı.

        Yaya, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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