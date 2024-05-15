Dağcıların Ağrı Dağı zirve tırmanışına tipi engel oldu

Dağcılar daha sonra sorunsuz bir şekilde inişi tamamlayarak ilçe merkezine ulaştı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı sürdüren dağcılardan bir kısmı 4200 metrede bir kısmı da 4800 metrede yoğun tipiye maruz kalınca geri dönmek zorunda kaldı.

Ağrı Dağı, yılın her mevsimi yerli ve yabancı dağcıların rotasında yer alıyor.

Türkiye'nin 5137 metreyle en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

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