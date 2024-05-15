Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Dağcıların Ağrı Dağı zirve tırmanışına tipi engel oldu

        Türkiye'nin 5137 metreyle en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 21:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağcıların Ağrı Dağı zirve tırmanışına tipi engel oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin 5137 metreyle en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

        Ağrı Dağı, yılın her mevsimi yerli ve yabancı dağcıların rotasında yer alıyor.

        Doğubayazıt ilçesine gelen yerli ve yabancı 2 grup dağcı, zorlu zirve tırmanışına rehberler eşliğinde Çevirme mezrasından başladı.

        İlk geceyi 3200 rakımdaki kamp çadırlarında geçiren dağcılar, sonraki gün yeniden zorlu tırmanışa geçti.

        Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı sürdüren dağcılardan bir kısmı 4200 metrede bir kısmı da 4800 metrede yoğun tipiye maruz kalınca geri dönmek zorunda kaldı.

        Dağcılar daha sonra sorunsuz bir şekilde inişi tamamlayarak ilçe merkezine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Lise öğrencileri Ağrı'daki teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi
        Lise öğrencileri Ağrı'daki teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi
        Ağrı'da yakalanan 5 zanlının midesinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
        Ağrı'da yakalanan 5 zanlının midesinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Rus dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı
        Rus dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı
        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 3 ölü, 4 yaralı (2)
        Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 1'i bebek 3 ölü, 4 yaralı (2)