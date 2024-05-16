Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte mayıs ayının başından bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakıyor.

        Taşlıçay ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü ve çevresi beyaza büründü.

        Gölün çevresinde küçükbaş hayvan sürülerini otlatan çobanlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

        Çobanlar, kar yağışının altında hayvanları köylere götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da engelliler temsili askerlik yaptı
        Ağrı'da engelliler temsili askerlik yaptı
        Dağcıların Ağrı Dağı zirve tırmanışına tipi engel oldu
        Dağcıların Ağrı Dağı zirve tırmanışına tipi engel oldu
        Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Ağrı'da ambulansın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Lise öğrencileri Ağrı'daki teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi
        Lise öğrencileri Ağrı'daki teknoloji yarışmasında yeteneklerini sergiledi
        Ağrı'da yakalanan 5 zanlının midesinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
        Ağrı'da yakalanan 5 zanlının midesinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı