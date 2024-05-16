Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte mayıs ayının başından bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakıyor.
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü ve çevresi beyaza büründü.
Gölün çevresinde küçükbaş hayvan sürülerini otlatan çobanlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Çobanlar, kar yağışının altında hayvanları köylere götürdü.
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