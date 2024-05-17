Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarını 15 Ocak'ta takibe alarak 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Doğubayazıt ilçesinde tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için 70 ekip, 223 personel, 14 özel harekat ekibi ve 3 narkotik dedektör köpeği desteğiyle 16 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 15 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaklaşık 103 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 37 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 800 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerin, yakalama kararı bulunan 11 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
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