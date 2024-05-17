Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarını 15 Ocak'ta takibe alarak 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Doğubayazıt ilçesinde tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için 70 ekip, 223 personel, 14 özel harekat ekibi ve 3 narkotik dedektör köpeği desteğiyle 16 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.