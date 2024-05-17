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        Ağrı'da üniversite öğrencileri özel çocuklara oyunlu müzik materyalleri hediye etti

        Ağrı'da üniversite öğrencileri, müziğin hem eğlenceli bir metotla hem de eğitici oyunlarla öğretilmesi amacıyla özel okulda eğitim gören çocuklara çeşitli materyaller hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:23
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        Ağrı'da üniversite öğrencileri özel çocuklara oyunlu müzik materyalleri hediye etti
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        Ağrı'da üniversite öğrencileri, müziğin hem eğlenceli bir metotla hem de eğitici oyunlarla öğretilmesi amacıyla özel okulda eğitim gören çocuklara çeşitli materyaller hediye etti.

        Ağrı İbrahim Çeçen Ünüversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emre Yüceland, okul öncesi eğitimi 2. sınıf öğrencileriyle "Müzik Materyalleri Projesi"ni hayat geçirdi.

        Yüceland ve öğrenciler, hazırladıkları proje kapsamında geliştirilen oyunlu müzik materyallerini Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilere hediye etti.

        Okul müdürü Kıyas Keskin, hediyelerinden dolayı, Yücaland ve öğrencilere teşekkür etti.

        - Çocuklar müziği eğlenerek öğrenecek

        Öğretim üyesi Yüceland, gazetecilere, öğrencilerle projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Okuldaki çocukların oyunlarla keyifli vakit geçireceğini belirten Yüceland, şunları kaydetti:

        "Bizim ana düşüncemiz, müziği, müziğin notalarını çocuklarımıza en kolay şekilde öğretmekti. Bu doğrultuda çok güzel materyaller geliştirdik. Çocukların hem eğlenerek hem de takım oyununda şarkıları ve notaları öğrenmeleri bizim ana görevimizdi. Sanıyorum başardık. Bu hafta Engelliler Haftası olduğu için çok manalı bir hediye olduğunu düşünüyorum."

        Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi Beste İpar ile Engelliler Haftası dolayısıyla aynı okulu ziyaret etti.

        Koç, okulda yapılan etkinlikleri izleyip özel öğrencilerle vakit geçirdi.

        Doğubayazıt ilçesinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, özel çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlik ve gösterileri izledi.

        Etkinlik pasta kesimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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