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        Ağrı'da otomobile ve trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde önce otomobile ardından trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:52 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:52
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        Ağrı'da otomobile ve trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde önce otomobile ardından trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İ.Y idaresindeki 04 D 2331 plakalı hafif ticari araç, Iğdır yolu üzerinde kavşakta O.D. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobile, ardından trafik yön levhasına çarptı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü İ.Y. ile araçta bulunan C.Y, C.B. ve B.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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