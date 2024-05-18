Ağrı'da otomobile ve trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Kazada sürücü İ.Y. ile araçta bulunan C.Y, C.B. ve B.Y. yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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