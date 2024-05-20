Baharın geldiği Ağrı'nın Cumaçay Yaylası'nda koyun ve kuzu sesleri yankılanıyor

Ağrı'nın kuzeyindeki dağlık bölgede bulunan ve yağışlarla yeşile bürünen Cumaçay köyünün yaylası göçerleri ağırlamaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yaygın yapıldığı kent, yaylalarıyla yaz aylarında Iğdır, Bitlis, Muş ve Siirt illeri başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda göçer aileleri ve hayvan sürülerini ağırlıyor.

Kentin kuzeyinde Kars sınırına yakın olan Cumaçay köyüne ait dağlık kesimde yer alan yayla da bu sene kış ve ilkbahar yağışlarıyla canlandı.

Zengin akarsu kaynaklarına sahip yaylaya havaların ısınmaya başlamasıyla Iğdır ve komşu illerden göçerler küçükbaş hayvan sürüleriyle gelmeye başladı.

Gece gündüz süren yolculukların ardından yaylaya ulaşan göçerler, koyun ve kuzu seslerinin yankılandığı bölgede yaz mevsimi boyunca hayvanlarını otlatıp süt ve süt ürünleri elde edecek.

- "Yayla yolculuğumuz 13 gün sürdü"

Göçerlerden Ferhat Çuku, AA muhabirine, karlı dağları aşarak yaylaya ulaştıklarını söyledi.

Iğdır'ın yaz aylarında çok sıcak olduğunu ve bu nedenle hayvanlarını daha iyi beslenmesi için yaylaya çıkardıklarını ifade eden Çuku, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 13 gün süren zorlu yolculukla hayvanlarımızı dinlendire dinlendire yaylaya ulaştırdık. Gelirken yağmur, kar, dolu ve tipiye yakalandık. Çok zorluk yaşadık. Yaylaya geldik ve burada yaklaşık 45 gün kalacağız. Sonrasında hayvanlarımızı araçlarla Kars'a götüreceğiz. Gece yağmur yağıyor, kurtlar da geliyor. Bir hafta önce yoğun yağışlar vardı, kar yağıyordu. Bu yüzden hayvanlarımız telef oldu."