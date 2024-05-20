Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, hafif ticari aracın şarampoldeki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, hafif ticari aracın şarampoldeki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.I, idaresindeki 65 ED 116 plakalı hafif ticari araçla Ağrı yolunda seyrederken, hastane kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, şarampoldeki ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki H.I, Z.I, S.I. ve E.I.I. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Binlerce İsrailli yine protesto etti
        Binlerce İsrailli yine protesto etti
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 20 tutuklama
        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 20 tutuklama
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!

        Benzer Haberler

        Baharın geldiği Ağrı'nın Cumaçay Yaylası'nda koyun ve kuzu sesleri yankılan...
        Baharın geldiği Ağrı'nın Cumaçay Yaylası'nda koyun ve kuzu sesleri yankılan...
        Ağrı'da otomobile ve trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi y...
        Ağrı'da otomobile ve trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi y...
        Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama
        Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama
        Ağrı'da üniversite öğrencileri özel çocuklara oyunlu müzik materyalleri hed...
        Ağrı'da üniversite öğrencileri özel çocuklara oyunlu müzik materyalleri hed...
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı
        Ağrı'da lise öğrencileri Gazze'de yaşanan acıların resmini kefiyelere çizdi
        Ağrı'da lise öğrencileri Gazze'de yaşanan acıların resmini kefiyelere çizdi