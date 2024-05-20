Ağrı'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.I, Z.I, S.I. ve E.I.I. yaralandı.

İ.I, idaresindeki 65 ED 116 plakalı hafif ticari araçla Ağrı yolunda seyrederken, hastane kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, şarampoldeki ağaca çarptı.

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