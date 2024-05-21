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        Ağrı'da denetim yapan polis 7 ruhsatsız silah ele geçirdi

        Ağrı'da polis ekiplerince mayıs ayında yapılan çalışmada 7 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:27
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        Ağrı'da denetim yapan polis 7 ruhsatsız silah ele geçirdi
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        Ağrı'da polis ekiplerince mayıs ayında yapılan çalışmada 7 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 1-20 mayıs tarihlerinde denetim yapan ekipler, 7 ruhsatsız silah, 1 yivsiz otomatik tüfek, 11 fişek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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