Ağrı'da denetim yapan polis 7 ruhsatsız silah ele geçirdi

Bu kapsamda, 1-20 mayıs tarihlerinde denetim yapan ekipler, 7 ruhsatsız silah, 1 yivsiz otomatik tüfek, 11 fişek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı'da polis ekiplerince mayıs ayında yapılan çalışmada 7 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

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