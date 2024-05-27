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        Ağrı'da 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri verildi

        Ağrı'da, "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:43
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        Ağrı'da 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri verildi
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        Ağrı'da, "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında, çiftçilere yüzde 75 hibeyle 100 bin sebze fidesi dağıtımı dolayısıyla Çiftçi Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 500 çiftçiye kişi başı 75 domates, 75 salatalık ve 50 biber fidesi verildi.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, çiftçileri her zaman ve her koşulda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

        Kentin verimli topraklar ve meralara sahip olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

        "İlimizin tarımsal verimlilik ve ürün çeşitlerinin arttırılması ve bu vesileyle de bu işe emek veren, alın teri döken çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için 'Sebzeciliğin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında bunu gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz. Tabii burada en önemli faktör bizim çiftçilerimizdir. Onlar ne kadar bu işi sahiplenirlerse biz de bu kadar başarılı oluruz. Biz her zaman her yerde olduğu gibi tarımsal ve hayvansal üretimin hem kentimiz için hem de üreticilerimiz açısından ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun bilincindeyiz."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da kentte meyve ve sebze üretiminin yaygınlaşması için projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Koç, Ağrı'da 15-20 yıl öncesine oranla hayvan sayısının azaldığını anımsatarak, buna rağmen ülkede ilk 10'a girdiğini ve bu sayıyı artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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