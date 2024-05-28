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        Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı

        Ağrı'da üç gün sürecek bilimsel ve çeşitli etkinliklerin içerisinde bulunduğu "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:19
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        Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
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        Ağrı'da üç gün sürecek bilimsel ve çeşitli etkinliklerin içerisinde bulunduğu "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı.

        Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına kadar üç gün boyunca devam edecek bilim şenliği, Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yapılan yürüyüşle başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, öğrencilerin birbirinden başarılı işlere imza attığını söyledi.

        Şenliğin dolu dolu geçtiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın merakı, hayali, düşüncesi ve emeği olan her alanda robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına gerçekleştirdikleri atölyeler ve projeleri hem kendilerinin mutlu olabilmesi hem de onlara emek veren öğretmenleri, aileleri ve büyüklerinin onları görüp onlarla gurur duyması için Ağrılı hemşehirlerimizle buluşturacağız inşallah."

        Vali Koç ile beraberindeki eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve il protokolü şenlikteki stantları gezerek öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmaları inceledi.

        315 bilimsel etkinlik ile çeşitli atölyelerden oluşan bilim şenliği, 30 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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