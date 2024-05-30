Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrılı anne ile engelli kızı 4 yıl sonra Kızılay'ın girişimiyle buluştu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki anne Emine Kanat, Kars'ta bakımevinde kalan zihinsel engelli kızıyla 4 yıl sonra Kızılay aracılığıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrılı anne ile engelli kızı 4 yıl sonra Kızılay'ın girişimiyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki anne Emine Kanat, Kars'ta bakımevinde kalan zihinsel engelli kızıyla 4 yıl sonra Kızılay aracılığıyla bir araya geldi.

        Doğubayazıt'ta uzun yıllardır eşinden ayrı yalnız yaşayan ve kendisi de hasta olan anne Emine Kanat, 28 yaşındaki zihinsel engelli kızını, bakamadığı için 4 yıl önce Kars Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bakımevine teslim etti.

        Maddi durumu iyi olmayan, kendisi de hasta olan ve tek başına Kars'a gidip kızını göremeyen anne Kanat, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesine gelerek şube başkanı Kemal Şahin'den kızını görmesi için destek olmalarını istedi.

        Yapılan görüşmelerin ardından anne Kanat, kaymakamlığın da katkısıyla Kızılay çalışanlarıyla Kars'a gitti.

        Anne Kanat'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde 4 yıl sonra engelli kızıyla buluşması duygulandırdı.

        Zihinsel engelli kızıyla bir süre vakit geçiren Kanat, daha sonra Kızılay ekibiyle Doğubayazıt'a döndü.

        Doğubayazıt Kızılay Şubesi çalışanı Songül Han, AA muhabirine, anne ile kızını buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

        İlçede ihtiyaç sahiplerine yönelip yardım çalışmalarının yanı sıra bu tarz durumlarla da ilgilendiklerini ifade eden Han, "Teyzemiz bize çocuğunu yıllardır görmediğini söylerken bu isteğine kayıtsız kalamadık. İlçe kaymakamlığımız ve Kızılay Doğubayazıt olarak teyzemizi Kars'a getirip çocuğuyla görüştürdük. Bu önemli ve anlamlı işlerde bulunmak bizler için de gurur verici ve iyi ki Kızılay var."

        Anne Kanat ise 4 yıldır göremediği kızıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Kızılay çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
        Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
        Ağrı'da 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri verildi
        Ağrı'da 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri verildi
        Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
        Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
        Ağrı'da fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü
        Ağrı'da fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü
        Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı