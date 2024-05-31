Ağrı'da öğretmenler atık malzemelerden elektrikli araç üretti

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da, Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) öğretmen, atık malzemelerden elektrikli araç üretti.

BİLSEM'de görevli teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Behatır'ın yenilenebilir enerjiyle çalışan araç üretme fikrini merkez müdürü Bülent Bakır'a sunmasıyla bir araya gelen 8 öğretmen projeyi hayata geçirmek için yaklaşık 6 ay önce çalışma başlattı.

Tasarım aşamasından sonra atık plastik, demir ve diğer ihtiyaç duyulan malzemelerden aracın kaba iskeletini oluşturan öğretmenler, ardından motor, lastik ve akü gibi diğer donanımları da taktıkları aracı boyadı.

- "6 aylık gibi bir sürede aracımızı bu aşamaya getirdik"

Büyük oranda tamamlanan ve üzerine yerleştirilecek panellerle enerjisini güneşten alacak araç, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te elemeleri geçip yarı finale kaldı.

Elektrikli aracın güneş panelleriyle destekleneceğini ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

"Projemizi, oluşturduğumuz ekiple uzun toplantılar, çalışmalar ve uğraşlar sonucunda ortaya koyduk. 6 ay gibi bir sürede günde 8 saat çalışarak aracımızı bu aşamaya getirdik. TEKNOFEST'te yarı finaldeyiz. Haziran ayında sunumumuz var. Sunumumuz geçerse Adana'da finallerde olacağız ve Ağrı'yı temsil etmek adına aracımızla TEKNOFEST'te yarışmış olacağız."

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ali Behatır da okulun atölye ve imkanlarını gördükten sonra araç yapma fikrini düşünmeye başladığını belirtti.