Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ağrı'da protesto edildi

        Ağrı'da İyilik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ağrı'da protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da İyilik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Merkez Camisi önünde ellerinde "Nehirden denize özgür Filistin", "Mazlumun yanında zalimin karşısında ol", "Katliama değil direnişe destek ol" pankartlarıyla bir araya gelen grup, Gazze'ye destek verdi.

        Derneğin Ağrı Temsilcisi Hülya Polat, yaptığı konuşmada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana "soykırım" yaşandığını söyledi.

        İsrail ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini belirten Polat, şöyle konuştu:

        "Kürt, Türk, Laz ve Arap, hepimiz kardeşiz. Nerede bir zulüm varsa kalbimiz, desteğimiz orada olmalı. Bizim, zalimlerin oyununu bozup ümmet bilincine kuşanmamız gerekiyor. Gazze bunu bize net olarak gösteriyor. Kafirler bizi ulus ve milliyetçilik adı altında bölerken, kendileri Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi yapılar kuruyor. Bize bölünmeyi tavsiye ediyorlar. Bizler birleşmezsek ne Gazze'yi ne de ahireti kurtarabiliriz."

        Ağrı Önder İmam Hatipliler Derneği de resim sergisi düzenledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da öğretmenler atık malzemelerden elektrikli araç üretti
        Ağrı'da öğretmenler atık malzemelerden elektrikli araç üretti
        Ağrılı anne ile engelli kızı 4 yıl sonra Kızılay'ın girişimiyle buluştu
        Ağrılı anne ile engelli kızı 4 yıl sonra Kızılay'ın girişimiyle buluştu
        Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
        Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
        Ağrı'da 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri verildi
        Ağrı'da 500 çiftçiye domates, salatalık ve biber fideleri verildi
        Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
        Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
        Ağrı'da fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü
        Ağrı'da fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü