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        Ağrı'da göçerler Sinek Yaylası'nda çadırlarını kurmaya başladı

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli yaylaları arasında yer alan ve baharın gelişiyle rengarenk çiçeklerin açmaya başladığı Ağrı'daki Sinek Yaylası'na gelmeye başlayan göçer aileler, 3 ay yaşayacakları çadırları kurmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:55
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        Ağrı'da göçerler Sinek Yaylası'nda çadırlarını kurmaya başladı
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli yaylaları arasında yer alan ve baharın gelişiyle rengarenk çiçeklerin açmaya başladığı Ağrı'daki Sinek Yaylası'na gelmeye başlayan göçer aileler, 3 ay yaşayacakları çadırları kurmaya başladı.

        Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla dikkatleri çeken Sinek Yaylası, her yıl çevre illerden çok sayıda göçer aile ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Doğanın canlandığı ve rengarenk çiçeklerin açtığı yaylaya bir süre önce çobanlarıyla hayvanlarını gönderen göçerler, havaların ısınmasıyla bölgeye gelmeye başladı.

        Çobanlar tarafından küçükbaş hayvan sürülerinin bu güzergahı kullanarak başka bölgelere gitmeye devam ettiği yaylaya gelen göçerler çadırlarını el birliğiyle kuruyor.

        Göçerler, akarsu kenarlarına kurdukları çadırlarında yaz boyunca yaşıyor ve hayvanlarının her türlü bakımını yerine getiriyor.

        Doğayla iç içe yaşam süren göçerler, kış mevsimi için ürettikleri tereyağı, süt ve peynirlerle sonbahara doğru havaların soğumasıyla köylerine geri dönüyor.

        Göçerlerden İsmail Tavlular, AA muhabirine, bir süre önce köylerinden yola çıktıklarını ve zorlu yayla yolculuklarının devam ettiğini söyledi.

        Yaylaların bu sene bereketli olduğunu belirten Tavlular, şunları kaydetti:

        "4 gündür yollardayız ve Derecek Yaylası'na ulaştık. Ağrı'nın kuzeyinde bulunan başka bir yaylaya doğru gidiyoruz. 2 günlük yolumuz var. Yolculuk zor gidiyor. Yaylada 2 aydan fazla kalıp sonra köyümüze döneceğiz. Yaylada çadırlarda yaşıyoruz. Koyunlarımızı sağıp peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Iğdır ve Doğubayazıt'tan göçerler yaylalara doğru gelmeye devam ediyor. Gelen aileler çadırlarını kurmaya başladı."

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