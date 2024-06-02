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        Ağrı'da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kadınlar, peynir yapımında ve kış yemeklerinde kullanmak için doğanın canlandığı arazilerde bitkileri toplamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:19
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        Ağrı'da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kadınlar, peynir yapımında ve kış yemeklerinde kullanmak için doğanın canlandığı arazilerde bitkileri toplamaya başladı.

        Kış mevsimlerinin çetin geçtiği kentte karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla doğa canlanmaya başladı.

        Taşlıçay ilçesinde yaşayan kadınlar peynir yapımında ve kışın yemeklerde kullanmak için civanperçemi, nane, kekik ve evelik gibi çeşitli bitkileri toplamaya başladı.

        Kadınlar topladıkları bitkileri daha sonra güneşte kurutarak kışa saklıyor.

        Kadınlardan Yüksel Ateş, AA muhabirine, her yıl ilkbahar aylarında doğada bitki toplamaya çıktıklarını söyledi.

        Bitkilerin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Ateş, "Baharın gelişiyle bitkiler yeşermeye başladı. Bu bitkileri kışın kaynatıp çay gibi içiyoruz. Bölgemizde bu tür bitkilerin sayısı çok fazla. Bu bitkileri yemeklerde de kullanıyoruz." diye konuştu.

        Zonguldak'tan kızını ziyarete gelen Reyhan Kartal ise akrabalarıyla bitki toplayıp memleketine götüreceğini ifade ederek, "Burada şifalı otların olduğunu biliyordum. Çeşitli bitkiler topladım ve Zonguldak'a gittiğimde tanıdıklarıma vereceğim." ifadelerini kullandı.

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