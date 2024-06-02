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        Ağrı'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:24
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        Ağrı'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VE 8529 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolu Selahaddin Eyyubi Parkı yakınlarında, 34 DPY 143 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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