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        Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:24
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        Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi Fatih Mahallesi'nde bir kişiye ait malzemelerin zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Konuyla ilgili bir şüphelinin son 2 günde 4 ayrı gasp olayına karıştığı, motosiklet, cep telefonu ve bisiklet çaldığı belirlendi.

        Kovalamaca sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan K.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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