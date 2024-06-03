Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

        Kente gelen Yılmaz, ilk olarak Kızılay Ağrı Şubesi'ni ziyaret etti.

        Yılmaz, burada il ve ilçelerin Kızılay çalışanları ve gönüllüleriyle "Ağrı İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

        Yurt içi ve dışındaki çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Yılmaz, kentteki faaliyetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı, toplantının ardından Yılmaz'a İshak Paşa Sarayı tablosunu hediye etti.

        Doğubayazıt ilçesine geçen Yılmaz, Kaymakam Murat Ekinci, Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin ve beraberindekilerle İshak Paşa Sarayı ile İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesine ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Ağrı'daki lise öğrencileri halay ve etkinliklerle mezuniyetlerini kutladı
        Ağrı'daki lise öğrencileri halay ve etkinliklerle mezuniyetlerini kutladı
        Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Ağrı'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Ağrı'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor
        Ağrı'da kadınlar peynir ve kış yemekleri için dağlarda bitki topluyor
        Ağrı'da göçerler Sinek Yaylası'nda çadırlarını kurmaya başladı
        Ağrı'da göçerler Sinek Yaylası'nda çadırlarını kurmaya başladı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ağrı'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ağrı'da protesto edildi