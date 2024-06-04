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        Ağrı'daki menderesler bahar çiçeklerine büründü

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Derecek Yaylası'ndaki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı menderesler, bahar çiçeklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:06
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        Ağrı'daki menderesler bahar çiçeklerine büründü
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Derecek Yaylası'ndaki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı menderesler, bahar çiçeklerine büründü.

        Balık Gölü yakınlarında bulunan mendereslerin su seviyesi, bu yıl kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından yükseldi.

        Yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki 3 ayrı vadiden akarak ovada birleşen mendereslerin çevresi, bahar çiçekleriyle kaplandı.

        Zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında göçerler ile besicileri ağırlayan menderesler, dronla görüntülendi.

        Besiciler ile göçerler, bereketli otlaklarda otlattıkları hayvanlarının su ihtiyacını da kıvrım kıvrım akan mendereslerden karşılıyor.

        Bölgede hayvanlarını otlatan Alişan Baba, AA muhabirine, nisan ayının ortalarında Iğdır'dan mendereslerin bulunduğu yaylaya geldiklerini söyledi.

        Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip olan bölgenin kendilerinin ihtiyacını karşıladığını belirten Baba, şunları kaydetti:

        "Bu hayvanların sahibiyim ve hayvanlarımız burada iyi doyuyor. Çok güzel çiçekler ve çayda kullandığımız bitkiler var. 6 ay burada kalıp sonra Iğdır'a gidiyoruz. Yazın yaylada yaşamak çok güzel. Doğayla baş başayız. Yeşili sev, doğayı koru diyorum."

        Baba, televizyonun olmadığı doğada telefonları ise güneş enerjileriyle şarj ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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