Doğubayazıt ve Hamur'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

Doğubayazıt ilçesinde de İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Yıldırım ve Özmüş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hamur Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Millİ Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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